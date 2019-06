ATP Stoccarda, Berrettini in trionfo! Battuto Auger-Aliassime in finale

Dopo quelli di Gstaad 2018 e Budapest 2019 su terra rossa, arriva anche il primo titolo su erba per Matteo Berrettini. Nella finale dell’ATP 250 di Stoccarda, l’azzurro ha piegato in due set Felix Auger-Aliassime, costretto a rimandare ancora una volta l’appuntamento col primo titolo in carriera.

Un torneo che segna l’avvicinamento di Matteo, sempre più in ascesa, verso la Top 20: domani mattina sarà numero 21 del ranking, e tra Halle e Wimbledon tenterà l’accesso ai primi venti della classifica ATP. Nell’atto conclusivo del torneo tedesco, Berrettini ha dimostrato tutti i suoi nervi saldi, di fronte a un avversario dal sicuro assicurato e dall’impressionante rendimento al servizio sotto pressione.

L’allievo di Vincenzo Santopadre è stato bravo a non demordere quando Aliassime reagiva colpo su colpo. In particolare, decisivo il tiebreak del secondo set. Qui, al termine di una vera lotta di nervi, il canadese ha ceduto col punteggio di 13-11, per la gioia del box del ventitreenne romano. La stagione su erba è appena iniziata, ma sembra poter regalare grandi gioie. Appuntamento ad Halle, e poi a Wimbledon, per una crescita da mantenere sempre costante nel corso dei prossimi mesi, fino alla difesa del titolo di Gstaad ad agosto.