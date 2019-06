NBA, colpo Lakers: arriva Anthony Davis! LeBron punta al titolo

L’attenzione sui Toronto Raptors campioni NBA è durata meno di quarantott’ore. Tanto è bastato ai Los Angeles Lakers per richiamare giornalisti, insider e appassionati, chiudendo la trade che accende il mercato. Dopo mesi di inseguimento, la franchigia californiana si è infatti assicurata i servizi di Anthony Davis, con uno scambio che potrebbe cambiare le sorti della lega.

In cambio della superstar da Kentucky, i New Orleans Pelicans riceveranno gran parte di quello che doveva essere il futuro dei Lakers. In Louisiana arrivano infatti Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart e tre prime scelte future, la prima già la prossima settimana, quando i Pelicans potranno chiamare con il numero 1 e con il numero 4.

I Lakers, adesso, sono costretti a puntare al titolo. LeBron James va ormai per i trentacinque anni, e non è rimasto molto tempo per sfruttare appieno i suoi anni migliori. Per contendere con le migliori, però, sarà necessaria almeno un’altra superstar. I nomi più caldi, al momento, sono quelli di Kyrie Irving e di Kemba Walker, ma non va sottovalutata l’opzione Jimmy Butler. Prossimo appuntamento per il draft, che potrebbe riservare ancora grandi scambi e sorprese agli appassionati di basket NBA.