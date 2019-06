Seggi aperti in 28 Comuni della Sardegna per scegliere il nuovo sindaco

Seggi aperti oggi in 28 Comuni della Sardegna per eleggere il nuovo sindaco. Tra le città dell’Isola chiamate al voto, ci sono anche Cagliari, Sassari e Alghero. Le urne resteranno aperte fino alle 23 e lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

Sono circa 400 mila, suddivisi in 482 sezioni, gli elettori sardi che oggi andranno al voto per la terza volta dall’inizio dell’anno. Nei mesi precedenti, infatti, si sono già svolte le elezioni Regionali a febbraio e le Europee a fine maggio.

L’eventuale ballottaggio è fissato per il 30 giugno. I Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, potrebbero al ballottaggio. Tra questi ci sono anche Monserrato e Sinnai, entrambe facenti parte della Città metropolitana di Cagliari.

Anche Austis, in provincia di Nuoro, avrebbe dovuto presentare una lista, così i Comuni al voto oggi in Sardegna sarebbero stati 29. Per la quinta volta consecutiva, invece, Austis, sarà guidata da un commissario nominato dalla Regione.

Le urne resteranno aperte sino alle 23, mentre lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.