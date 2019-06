CAMILLERI IN GRAVI CONDIZIONI, RICOVERATO PER ARRESTO CARDIACO

ROMA (ITALPRESS) – Ore di apprensione per Andrea Camilleri. Lo scrittore questa mattina è stato colpito da un arresto cardiaco. Trasportato all’ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso si trova attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni vengono considerate gravi. A 93 anni, il ‘padre’ del Commissario Montalbano stava lavorando per la prima dello spettacolo, previsto per il prossimo 15 luglio alle Terme di Caracalla, dedicato all’Autodifesa di Caino.

La Asl Roma1 ha annunciato per il pomeriggio un bollettino in merito alle condizioni di salute dello scrittore nato a Porto Empedocle. “Lo scrittore – informa in una nota – è arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori. E’ stato assistito dall’equipe dell’emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale”.

(ITALPRESS).