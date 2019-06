Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati. La storia d’amore tra la gemella bionda de Le Donatella e il portiere dell’Atalanta è finita dopo un anno.

La coppia è scoppiata e i due sono tornati nuovamente single. Sarà forse colpa del caldo e dell’estate alle porte? Giulia Provvedi, però, non si perde d’animo e si dedica con tutta se stessa al nuovo tour estivo di djset in giro per la penisola, insieme alla sorella Silvia. Anche il calciatore tenta di voltare pagina. Si è già lasciato la relazione alle spalle ed è volato in Sardegna per godersi un po’ di relax.

“Per me la serenità vale più della felicità. Felicità è una parola molto sopravvalutata. È la gioia che conta, o la beatitudine”, scriveva qualche giorno fa su Inatagram. Lontano da Gollini sembra essere una single molto beata. La storia d’amore è finita ma la cantante riesce sin da subito a guardare avanti e non lasciarsi abbattere. A giocare un ruolo fondamentale per la sua “ripresa” emotiva è anche il lavoro. La serie di djset in giro per l’Italia con l’inseparabile sorella Silvia sta aiutando molto Giulia Provvedi.

Che qualcosa nella storia d’amore tra Giulia e Pierluigi stesse vacillando era evidente già dallo scorso autunno. Quando lei era reclusa nella Casa del “Grande Fratello Vip”, infatti, erano uscite alcune indiscrezioni su un presunto tradimento del fidanzato. A quei tempi però la relazione aveva resistito. La storia del tradimento deve aver incrinato la solidità della relazione. così, dopo qualche mese, la coppia si è lasciata.

I primi caldi dell’estate 2019 l’hanno però fatta definitivamente affondare. Cosa sarà successo? Giulia non ha voluto entrare nei dettagli, spiegando che sono “motivazioni personali, solo io e Pierluigi sappiamo la verità”.Intanto i due potranno godersi l’estate da single.

Foto da Instagram.