Inaugurato a Palermo un nuovo Centro “Ora di Futuro” per le famiglie in difficoltà che hanno bambini da 0 a 6 anni. “Ora di Futuro” è un progetto educativo che coinvolge insegnanti, scuole, famiglie e reti no profit in tutta Italia promosso da Generali Italia e The Human Safety Net.

Generali, a Palermo un centro per 80 famiglie in difficoltà