Un vademecum con “dieci regole d’oro” per affrontare il caldo estivo al riparo dai rischi delle ondate di calore realizzato dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani.

Ondate di calore estivo: i consigli dell’Asp di Trapani in un vademecum

L’iniziativa rientra in un Piano operativo locale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore per l’estate 2019 ed è rivolta ai soggetti fragili, alla fascia di popolazione di età superiore ai 75 anni e con patologie a carico dell’apparato respiratorio, cardiovascolare e del sistema nervoso centrale.

Il Piano, tra le altre azioni specifiche, prevede l’attivazione di una rete di assistenza e di allerta attraverso: medici di famiglia (MMG), Presidi di continuità assistenziale, Guardie mediche turistiche, Punti di Primo Intervento (PPI), Protezione Civile, Presidi Territoriali d’Emergenza (PTE), Pronto Soccorso e Servizi di volontariato sociale e degli Enti locali.

Le ondate di calore, concentrate soprattutto nei mesi estivi centrali, possono essere molto pericolose per i soggetti anziani esposti al “colpo di calore” dovuto alle prolungate temperature eccessive e provocare svariati sintomi da non sottovalutare: mal di testa; nausea; senso di svenimento; confusione mentale; tachicardia; dolori al torace; sete intensa.

Le dieci regole d’oro

Nel vademecum sono contenute anche le azioni di primo intervento, tra queste: raffreddare il corpo con acqua fresca e con l’ausilio di panni umidi da posizionare ai polsi, ascelle caviglie inguine e collo; sollevare le gambe rispetto al troco; bere acqua fresca. Nei casi di emergenza è necessario rivolgersi al medico curante, al più vicino presidio di guardia medica, o chiamare il 118.

Tra le dieci regole consigliate dall’Asp, evitare di svolgere attività fisica nelle ore più calde del giorno; consultare il medico nei casi di pressione molto alta (ipertensione arteriosa) e non interrompere o sostituire la terapia senza controllo medico; non assumere integratori salini senza consultare il medico curante; bere almeno dieci bicchieri d’acqua al giorno; evitare di indossare fibre sintetiche ma preferire fibre naturali, colori chiari e abiti non aderenti; rinfrescare gli ambienti in cui si soggiorna.

Promozione della salute

Locandine e dépliant realizzati dall’Unità operativa per l’Educazione e la Promozione della salute aziendale sono a disposizione degli utenti nelle strutture dell’Asp di Trapani, nelle farmacie, negli ambulatori medici.

Di seguito i Punti di Primo intervento:

Trapani: Cittadella della Salute – 0923. 472448

Alcamo: P.O. ”San Vito e Santo Spirito” – 0924.599202

Castelvetrano: P.O. ”Vittorio Emanuele II” – 0924.930365

Marsala: P.O. ”Paolo Borsellino” – 0923.753362

Mazara del Vallo: P.O. ”Abele Aiello” – 0923.657944

Salemi: P.O. “Vittorio Emanuele III” – 0924.990292

Pantelleria: P.O. ”Biagio Nagar” – 0923.910234

Sul sito istituzionale aziendale è possibile trovare tutti i consigli utili per prevenire e contrastare gli effetti delle ondate di calore: www.asptrapani.it.