L’estate è finalmente arrivata con tutto il suo carico di caldo. Abbiamo aspettato a lungo e adesso anche l’afa invade le prime giornate estive. Ecco qualche strategia per combatterla.

Afa, come combattere il calore delle prime giornate estive

Il periodo delle vacanze è ufficialmente arrivato. Non tutti ne sono felici, però. Se da una parte c’è chi non vedeva l’ora che si presentasse il tanto desiderato sole, dall’altra qualcuno ne soffre. La repentina impennata della colonnina del termometro fa paura a molti.

State tranquilli, con questi piccolo consigli riuscirete ad affrontare il primo caldo della stagione e combattere la sensazione di stanchezza e spossatezza. La prima cosa da fare per combattere il caldo estivo è creare il fresco intorno a noi. Sono tante le strategie che si possono utilizzare e molte di queste sono già note.

Il vestiario adatto

Quando sentiamo caldo, d’istinto tendiamo a scoprire la nostra pelle. In questo modo, infatti, riusciamo a favorire la termoregolazione del corpo.

Per allontanare il caldo è bene indossare abiti comodi e larghi, evitando tessuti sintetici e vestiti aderenti. Sono da preferire il cotone e il lino, perché consentono alla pelle di traspirare liberamente disperdendo il calore. Anche nelle occasioni più formali, cerchiamo un outfit semplice.

In estate c’è un esplosione di colori anche negli abiti, ma non è soltanto una questione di moda. I colori chiari, infatti, sono più freschi rispetto a quelli scuri perché assorbono meno le radiazioni solari e quindi risultano più confortevoli.

Attenzione anche ai nostri piedi. Per combattere il caldo è bene indossare scarpe comode e aperte. Le gambe e i piedi tendono infatti a gonfiarsi quando fa caldo, perché la circolazione linfatica e il microcircolo delle estremità inferiori diventa meno efficiente.

Bisogna per prima cosa evitare di stare all’aperto durante le ore più calde della giornata. Se dobbiamo stare a lungo all’aperto, portiamo con noi un cappello leggero, di cotone o di paglia, utile per proteggere la testa e il viso dal troppo sole.

Combattere l’afa in casa

Ognuno ha i suoi trucchi per combattere il caldo, anche in casa. Innanzi tutto è bene tenere le stanze arieggiate e chiudere le tapparelle nelle ore di sole più intense, per favorire l’ombra.

Possiamo poi utilizzare un condizionatore d’aria. In questo modo creeremmo un’oasi fresca all’interno della nostra casa. Attenzione, però, a mantenere la temperatura di uno o due gradi inferiore a quella esterna. In questo modo avvertiremo una piacevole sensazione di freschezza senza incorrere in eccessivi sbalzi di temperatura. Potremmo infatti prendere un raffreddore o addirittura sentire ancora più caldo, una volta fuori casa.

Se non volete un climatizzatore in casa o l’aria artificiale vi infastidisce, ci sono comunque altri metodi per ottenere il fresco. Dobbiamo adoperarci per migliorare il più possibile la ventilazione delle stanze. Approfittiamo delle prime ore del mattino per arieggiare gli ambienti e poi chiudiamo le tapparelle per mantenere in ombra le stanze. Inoltre, se l’aria esterna è più calda di quella interna, meglio anche tenere chiusi i vetri, almeno per parte del tempo.

Anche i ventilatori sono una buona soluzione per far girare l’aria in casa. Possiamo creare un po’ di corrente d’aria con un gioco di ventilatori da lasciare accesi in stanze diverse.

Ottime alleate sono anche alcune piante da appartamento. Purificano l’aria e sono in grado di assorbire alcuni agenti micro-inquinanti. Se poi disponiamo di un terrazzo, possiamo collocarvi piante rampicanti per avere un po’ d’ombra davanti alle finestre.

Attenzione invece alle tende da sole su verande e terrazzi: fanno da scudo ai raggi solari, ma quando sono molto abbassate possono imprigionare l’aria sottostante che, in mancanza di ricambio, si surriscalda in modo considerevole, aumentando il disagio in casa.

Strategie a tavola

Le tavole estive sono un’esplosione di frutta e verdura. Un’ottima fonte di acqua, sali e vitamine capace di idratare e rigenerare il nostro corpo.

Inoltre non c’è bisogno di cucinare e sudare al calore dei fornelli. La verdura è perfetta anche cruda, da mangiare in pinzimonio, in insalata o da aggiungere a centrifugati ed estratti. Anche i prodotti dell’orto sono ricchi di qualità benefiche. In più, sono meno zuccherini della frutta e quindi con un apporto inferiore di calorie, un elemento da non trascurare se stiamo cercando di rimetterci in forma per la prova costume.

Possiamo concederci anche qualche alimento che richieda una cottura semplice e veloce. Meglio evitare piatti troppo elaborati e difficili da digerire, ricchi di grassi o di spezie piccanti. Questi infatti aumentano il senso di calore e di sete, le bevande alcoliche.

Ottimi anche i ghiaccioli e i gelati, anche per sostituire il pasto di mezzogiorno, e soprattutto i sorbetti alla frutta, meno calorici dei gusti alle creme.

Acqua migliore alleata

Per combattere il caldo, non deve mai mancare l’acqua. L’ideale, salvo casi di particolari patologie, sono i classici due litri di acqua da bere al giorno. Quantità che è bene aumentare se si suda molto oppure si fa sport.

Un’ottima soluzione contro l’afa e il caldo è anche l’uso dell’acqua per rinfrescare il corpo. Oltre a mani e piedi quando è necessario, sarebbe opportuno, la sera, un pediluvio di acqua e sale o acqua e bicarbonato. Dona sollievo ai piedi e alle caviglie affaticate.

Un bagno o una doccia invece offrono refrigerio e predispongono al riposo. Per ottenere il massimo effetto rinfrescante, usiamo acqua a temperatura tiepida invece che fredda: è la più efficace per disperdere il calore. Per portare via anche gli ultimi residui di calore, possiamo tamponare la pelle senza asciugarla del tutto ma lasciare che il resto dell’acqua evapori da sola.