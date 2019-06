Frana un costone della spiaggia di Zingarello ad Agrigento: nessun ferito | VIDEO

Paura nella spiaggia di Zingarello. Una frana ha interessato il costone che sovrasta la spiaggia di Zingarello, frazione di Agrigento. Lo rende noto la sezione locale di MareAmico. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Non è la prima volta che avvengono crolli di questo genere e nella zona è vietata la balneazione proprio per questa ragione.

Frana un costone della spiaggia di Zingarello ad Agrigento

MareAmico, in una nota, sottolinea infatti che “ieri, intorno alle 19, un pezzo della fragile falesia di Zingarello è venuto giù, accompagnato da un grosso fragore. Per fortuna non è successo nulla di grave, solo perché il gruppo di persone che prendeva il sole nelle vicinanze è fuggito qualche secondo prima del crollo, allarmato da scricchiolii che provenivano dalla collina”.