Il carisma di Johnny Depp non è mai stato un segreto. L’attore torna dietro alla macchina da presa diretto da Wayne Roberts in “Arrivederci professore” e con la sua interpretazione riesce davvero ad emozionare.

“Arrivederci professore”, la nuova emozionante interpretazione di Johnny Depp

Il film racconta la storia di un insegnante controcorrente che, dopo aver saputo di avere una brutta malattia, riscopre l’importanza della vita in ogni suo attimo. Una storia poetica e commovente, magistralmente interpretata da Johnny Depp.

Il film, diretto da Wayne Roberts, è nelle sale dal 20 giugno. Nel cast anche Rosemarie DeWitt, Danny Huston, Zoey Deutch, Ron Livingston e Odessa Young.

Il film

Richard, alias Johnny Depp, è un professore universitario. Il film ne racconta la storia e il cambiamento. L’insegnate, infatti, un giorno scopre di avere un cancro e ancora poco tempo da vivere a disposizione. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno a scomporre la vita di Richard.

L’insegnante decide allora di sfruttare al massimo il tempo che gli è rimasto da vivere e di cogliere ogni occasione che incontra sulla sua strada. La vita di Richard, fino ad allora, era andata avanti con monotonia a causa di un rapporto complicato con la moglie e un lavoro poco appagante che non lo soddisfa. Dopo la notizia del cancro, la sua vita si trasforma improvvisamente e si colora di leggerezza, entusiasmo, autenticità.

Sembrerebbe un ruolo fuori dalle corde di Johnny Depp. Siamo abituati a vederlo in ruoli di personaggi stravaganti ed eccentrici. Eppure l’attore riesce ad incantare con il suo carisma. In fondo Richard è un insegnante fuori dagli schemi, ironico nonostante la vita non gli sorrida.

Wayne Roberts ne fa un ritratto commovente. Un personaggio perfettamente cucito sulla pelle di Johnny Depp nel ruolo di un professore che impara ad amare la vita e riesce a trasmettere questa lezione ai suoi studenti.