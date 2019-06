Il Giornale di Sicilia oggi non è in edicola per uno sciopero dei poligrafici

L’integrazione tra il Giornale di Sicilia e La Gazzetta del Sud non ha portato ai risultati sperati. A pagarne le peggiori conseguenze sono stati proprio i poligrafici. Sono loro, infatti, che hanno subito ulteriori disagi come le strette sulle ferie.

“La cosa più dura da accettare – continuano i poligrafici – è che il gruppo ha stabilito, da quello che si evince dal documento, che dei poligrafici che lavorano per il Giornale di Sicilia (non per un giornale parrocchiale) da una trentina d’anni, non sono abbastanza bravi e il loro lavoro sarà svolto in esclusiva dai poligrafici della Gazzetta del Sud”.

Un malcontento generale che ha portato alle cinque giornate di sciopero e alla conseguente assenza, oggi, del Giornale di Sicilia nelle edicole.