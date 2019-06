“The Big Bang Theory” è giunta alla fine, in onda gli ultimi due episodi

La fortunata serie “The Big Bang Theory” è giunta alla fine. Dopo dodici stagioni di successi, arrivano in in tv gli ultimi due episodi. Così, con un gran finale, tra lacrime e risate, il cast, ormai diventato una famiglia, si accomiata definitivamente dal pubblico.

“The Big Bang Theory” è alla fine, in onda gli ultimi due episodi

Dal 25 giugno saranno disponibili su Infinity le ultime due puntate della stagione e dell’intera serie, una delle più amate in Italia e nel mondo. I fan, infatti, sono già in trepidante attesa.

Johnny Galecki, che recentemente è stato ospite d’onore a Etna Comics, ha rivelato come l’epilogo dello show ha davvero rattristato tutti: “Il giorno delle riprese dell’ultimo episodio è stato molto emozionante, ci siamo abbracciati e siamo finiti tutti in lacrime. Dopo dodici anni siamo diventati una vera famiglia”.

Gli ultimi due episodi

I due episodi finali della fortunata serie ideata da Chuck Lorre e Bill Prady si intitolano “La costante del cambiamento” e “La sindrome di Stoccolma”. Si prevedono molte sorprese e colpi di scena per il gran finale. “The Big Bang Theory” è una tra serie tv le più acclamate dal pubblico fin dalla puntata pilota del 2007 e ci si aspetta una gran conclusione.

Ma vediamo un po’ cosa succederà negli ultimi due episodi. Tranquilli, non ci sono spoiler ma solo grandi sorprese. Sheldon e Amy ad esempio riceveranno una grande notizia, Bernadette e Howard decidono finalmente per la prima volta di lasciare i bambini a casa e Penny e Leonard custodiscono un grande segreto… Tra le new entry dell’ultimo episodio ci sarà poi Sarah Michelle Gellar, attrice di Buffy – L’ammazzavampiri, in un cameo nei panni di se stessa.



Personaggi comparsi in The Big Bang Theory

Tra i riconoscimenti ricevuti dalla serie dal 2007, 52 candidature agli Emmy e 7 ai Golden Globe. Negli anni The Big Bang Theory ha coinvolto inoltre molti volti noti della scienza da Stephen Hawking a Steve Wozniak tra i fondatori della Apple e numerosi idoli nerd tra i quali Leornard Nimoy (Spok di Star Trek) o ancora Stan Lee, il papà della Marvel, Wheel Wheton, Adam West (che interpretò Batman nella serie tv degli anni ’60) e Carrie Fisher.