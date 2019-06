Juventus, maxiofferta per de Ligt: è sprint col PSG

Matthijs de Ligt e la Juve, una pista di mercato decollata nelle ultime ore. Al punto che, in Olanda, siano già sicuri della riuscita dell’operazione con l’Ajax. C’è però da vincere la concorrenza del Paris Saint-Germain, da tempo sul giocatore, che rischia di pagare il cambio di direttore sportivo. Ma andiamo con ordine.

De Ligt è stato a lungo accostato al PSG, oltre che a Barcellona e Manchester United. La trattativa con i parigini, tuttavia, si è arenata a causa dell’addio del DS Antero Henrique, sostituito da Leonardo. Ad approfittarne, così, potrebbe essere la Juventus, forte dei buoni rapporti con Mino Raiola.

L’offerta è di quelle pesanti: oltre 10 milioni all’anno al giocatore, 70 all’Ajax, con una clausola rescissoria che dovrebbe essere almeno il doppio della cifra che verrebbe sborsata per l’acquisto. Insomma, Paratici fa sul serio per de Ligt. Un affare che potrebbe chiudersi anche più in fretta del previsto.