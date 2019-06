Un bimbo di 2 anni precipita dal nono piano a Parigi: salvo per miracolo

Un vero e proprio miracolo a Parigi. Un bimbo di 2 anni precipita dal nono piano di una palazzina e si salva. Il piccolo sta bene e non ha riportato alcuna frattura.

“È un miracolo” ha commentato la polizia che ha soccorso il bambino nel quartiere Belleville di Parigi. Trenta metri di caduta libera per il piccolo Adam e nulla di rotto. Il bimbo è caduto da una finestra al nono piano di una casa popolare. Dopo i primi soccorsi, le motociclette lo hanno scortato in ospedale. Adam è salvo.

Il piccolo non ha ossa rotte. Lamenta un unico dolore a livello della milza ma i medici non appaiono allarmati. Secondo i sanitari, infatti, la situazione non è allarmante e Adam si rimetterà presto.

I genitori hanno riferito alla polizia che il piccolo di 2 anni si trovava da solo nella sua cameretta quando ha deciso di salire sopra un mobile per affacciarsi alla finestra, che in quel momento era aperta. Adam si è sporto troppo al di fuori ed è precipitato nel vuoto sul lato del cortile. Fortunatamente è finito sopra alberi e cespugli, che hanno attutito la caduta del piccolo salvandogli la vita. Poteva accadere il peggio, invece Adam sta bene.