Murray, ritorno da sogno al Queen’s: vince in doppio con Lopez

Andy Murray è tornato, e l’ha fatto a modo suo. A cinque mesi dall’operazione all’anca, lo scozzese è riapparso al torneo del Queen’s, classico evento in preparazione a Londra, e ha portato subito a casa il bottino pieno. Non ancora in singolare, per il momento troppo complicato per la sua tenuta fisica. Ma lo ha fatto in doppio, con un compagno di eccezione: Feliciano Lopez, che ha vinto anche il torneo di singolare.

Una grandissima soddisfazione per Murray, che ha fatto rivedere tutto il suo agonismo e la sua voglia di competere ai massimi livelli, seppur solo in doppio. A cedere in finale, al supertiebreak, la coppia composta da Salisbury e Ram, per la gioia del pubblico londinese. Adesso lo aspetta il torneo di Wimbledon, in coppia con il francese Pierre-Hughes Herbert.

“I was getting more and more nervous and my competitive instincts were kicking in with every match.” You don’t say, @andy_murray 😜#QueensTennis pic.twitter.com/18zdJtpbnQ — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) 23 giugno 2019



Una menzione anche per il tennis femminile, che da domani avrà una nuova numero 1. A guidare la classifica WTA, infatti, sarà la campionessa del Roland Garros Ash Barty, che si è imposta nel torneo di Nottingham, scalzando così dal trono Naomi Osaka.