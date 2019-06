Andrea Iannone e Giulia De Lellis insieme in piscina, il loro amore allo scoperto

Andrea Iannone e Giulia De Lellis postano sui social video che li mostra insieme in piscina. Dopo che il loro amore è uscito allo scoperto, non li ferma più nessuno.

Per settimane i social di Iannone e De Lellis hanno lanciato indizi sulla loro presunta relazione. Adesso che loro stessi hanno ufficializzato di essere una coppia, si lasciano andare in post che confermano la storia d’amore.

Andrea Iannone e Giulia De Lellis insieme in piscina

Giulia De Lellis e Andrea Iannone condividono un video dietro l’altro, a base di giochi, tenerezze e dediche romantiche. In vacanza insieme sembrano super affiatati e l’intesa tra loro è alle stelle.

Sono al mare in Sardegna con la famiglia di Giulia, e Andrea sembra perfettamente a proprio agio mentre si diverte con le nipotine della sua nuova fiamma. Il centauro e l’influencer giocano a calcio, a pallavolo, fanno bagni in piscina e si godono le notti spensierate in compagnia di amici, ascoltando musica in auto.

Sembrano gli ingredienti della vacanza di una coppia come tante, ma Giulia e Andrea sono seguitissimi sui social, e ogni loro storia di Instagram fa il pieno di visualizzazioni.

La nuova coppia esce allo scoperto

C’è la prova social di un incontro sotto le lenzuola tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Soltanto qualche giorno fa un nuovo video.

Erano stati pizzicati insieme al ristorante. Poi qualcuno li aveva intravisti nel paddock del MotoGp. Adesso non ci sono più segreti e i due sbarcano ufficialmente sui social.

I più curiosi sono presto accontentati. Ecco che finalmente Giulia posta un video a letto con un braccio tatuato attorno al collo. Nessun dubbio all’orizzonte, i segnali parlano chiaro: quel braccio è proprio quello di Andrea.