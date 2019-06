Il fondatore di Amazon in vacanza in Sicilia, il mega yacht di Jeff Bezos alle Eolie

Il fondatore di Amazon è in vacanza in Sicilia. Il mega yacht di Jeff Bezos è ben visibile al largo delle Isole Eolie, in provincia di Messina.

Il fondatore di Amazon in vacanza in Sicilia

Uno degli imprenditori più ricchi al mondo ha deciso di trascorrere qualche giorno in Sicilia. Il lussuoso yacht di Jeff Bezos si chiama “Flying Fox“, ed è un gigante del mare lungo ben 136 metri. L’enorme barca, che ospita a bordo 54 unità di equipaggio, si trova precisamente a Panarea, a piazza di Marina Corta. bordo ospita ben 54 unità di equipaggio.

Jeff Bezos può addirittura permettersi di ospitare 22 persone sul suo yacht. Quasi un centinaio di persone, quindi, tra equipaggio e ospiti, sono a bordo di una delle barche più lussuose al mondo. “Flying Fox”, infatti, ha un beach club, una Jacuzzi esterna, un’enorme piscina, sauna, palestra, cinema e molto altro ancora.

Ma non finisce qui. Come se quanto già detto non bastasse, ecco anche le ampie terrazze sul mare con vista mozzafiato, i due elicotteri e aree immense per il relax di tutti gli ospiti.

Il mega yacht di Jeff Bezos alle Eolie

La barca di Bezos è di nuovissima costruzione ed è stata realizzata da Lürssen: il design esterno è di Espen Oeino mentre gli interni sono firmati da Mark Berryman. Stile senza tempo, splendidi arredi e sontuosi posti a sedere per creare un’atmosfera elegante e confortevole.

L’imprenditore non bada a spese, nonostante una separazione dalla moglie, Mackenzie Tuttle, costatogli ben 36 miliardi di dollari. Le Isole Eolie sono una delle mete più gradite da vip e milionari. Tra loro non poteva mancare Jeff Bezos, che con un patrimonio da 131 miliardi di dollari, si aggiudica il titolo di uomo più ricco del mondo.