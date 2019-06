“Cercasi scambisti” è lo slogan di un’App di auto: ecco come funziona

Ricordate la misteriosa campagna pubblicitaria con lo slogan “Cercasi scambisti“? Il mistero è stato finalmente svelato. Si tratta della nuova startup Popmove, una community in cui è possibile trovare un’auto quando se ne ha bisogno e condividere la propria quando non la si usa.

“Cercasi scambisti” è lo slogan di un’App di auto

I cartelloni pubblicitari in stile pop, con colori sgargianti e la scritta provocatoria hanno riempito la città di Roma dal 10 al 23 giugno. La campagna di comunicazione è riuscita a diventare virale sul web in pochi giorni, attirando la curiosità dei passanti, così come quella dei media.

Popmove è il primo Social Mobility Network. Attraverso un’App, infatti, sarà possibile trovare un’auto quando se ne ha bisogno. Inoltre si può mettere la propria a disposizione di altre persone, quando non la si usa. Un nuovo modello di mobilità circolare.

I protagonisti di questa startup saranno i Popdriver, cioè coloro che hanno bisogno di una vettura e i Popmover, titolari di un contratto a noleggio Popgo. I Popdriver potranno trovare un’auto da utilizzare per poche ore o per spostamenti più lunghi, pagando solo per l’uso che ne fanno. I Popmover mettono a disposizione la propria auto sulla piattaforma Popmove e risparmiano sulla rata mensile. Ricevono infatti un accredito fino all’80% dell’importo di ogni singolo viaggio effettuato da un Popdriver e abbattono così il canone in pochi giorni.

Come funziona Popmove

Per usufruire del servizio è necessario scaricare l’ App Popmove , disponibile su Play Store ed Apple Store. In questo modo si ha accesso al parco auto più completo oggi disponibile: dalle citycar ai Suv, dalle berline alle auto di lusso. La Startup parte da Roma con l’intento di estendersi gradualmente a tutte le città italiane. Il servizio al termine di una fase di test è già operativo con le prime 150 auto. Le automobili a disposizione per la condivisione si aprono con un’App. Fin qui il meccanismo è simile al Car Sharing. Con Popmove, però, si ha la possibilità di tenere la vettura per durate e percorrenze maggiori. Si può condividere un’auto da 1 ora a 29 giorni su tutto il territorio nazionale. La condizione è che si riconsegni il veicolo al legittimo proprietario nei tempi da lui indicati. Una nuova mobilità La startup Popmove intende creare una nuova formula di mobilità tra piccole comunità di prossimità. In questo modo, infatti, si può abilitare la condivisione di un’auto tra gruppi di amici, vicini di casa, colleghi di lavoro. O ancora tra piccole attività commerciali e i loro clienti e tra enti pubblici o privati che vogliono regalare un modello nuovo di muoversi al pubblico.

Si attiverà così una community certificata e garantita che si basa sui rating di valutazione rilasciati dagli utenti, sia sui fruitori che sui mezzi. Da un lato si vuole spingere verso comportamenti virtuosi da parte di chi utilizza l’auto di un privato, garantendo a quest’ultimo di condividerla in tutta serenità. Dall’altro si deve assicurare la presenza di veicoli sempre puliti e perfettamente mantenuti. L’attività sarebbe supportata da un servizio di call center pronto ad intervenire in caso di necessità.