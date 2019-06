Gigi Buffon e la Juve, un amore pronto a ricominciare. Contro ogni pronostico e logica del calciomercato, il portiere carrarese farà ritorno in bianconero, alla scadenza del suo contratto con il Paris Saint-Germain. Un’operazione fortemente voluta dallo stesso ex numero 1 della Nazionale, deciso a tornare a casa per inseguire quella Champions League finora sempre sfuggita.

Lo farà, però, con un ruolo ridimensionato. Dopo 17 anni alla Juventus da primo portiere, Buffon sarà infatti il secondo di Wojciech Szczesny, che ha dimostrato grande affidabilità nella stagione da poco conclusasi. In uscita, invece, Mattia Perin, inseguito dalla Roma e dal Siviglia.