Concorsi truccati, sospesi il rettore dell’Università di Catania e 9 professori

La polizia di Catania, su delega della locale Procura Distrettuale della Repubblica, ha eseguito l’ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio emessa dal Gip di Catania. I nove docenti destinatari del provvedimento sono professori con posizioni apicali all’interno dei Dipartimenti dell’università di Catania.

La polizia di Stato, inoltre, sta eseguendo 41 perquisizioni nei confronti dei 40 professori indagati.

Indagini Digos su 27 gare e 40 docenti di 14 università

L’inchiesta, denominata ‘Università Bandita’, nasce da indagini avviate dalla Digos della Questura di Catania su 27 concorsi che per l’accusa sono stati ‘truccati’. E in particolare riguardano l’assegnazione di 17 posti per professore ordinario, quattro per professore associato e sei per ricercatore.

Ulteriori particolari saranno resi noti durante un incontro con i giornalisti che si terrà alle 10 nella sala stampa della Procura di Catania.