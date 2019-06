Adrien Rabiot può ormai considerarsi un giocatore della Juventus. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici ha infatti definito ieri, con un blitz a Parigi, l’intesa definitiva sul contratto del centrocampista francese. Ricco quadriennale per l’ormai ex PSG, che arriverà a parametro zero e si metterà a disposizione di Maurizio Sarri.

La Juve, però, opera su più fronti, e ha definito uno scambio con la Roma. A trasferirsi a Torino sarà il promettente terzino Luca Pellegrini, mentre a fare il percorso inverso, in direzione della capitale, sarà Leonardo Spinazzola. Un’operazione che, accompagnata dallo scambio tra i giovani Cangiano e Petrelli, consente ai due club di realizzare importanti plusvalenze in ottica fair play finanziario.

Dopo Rabiot e Pellegrini (che dovrebbe tornare in prestito al Cagliari) il prossimo nome potrebbe essere quello di de Ligt, come il giovane giallorosso assistito da Mino Raiola. L’accordo con il calciatore c’è, resta da trovare quello con l’Ajax.