Mondiali, Italia-Olanda 0-2: finisce il sogno delle azzurre

Si spegne contro l’Olanda il sogno delle azzurre mondiali. Un goal di Vivienne Miedema, seguito da un altro di van der Gragt, ancora una volta su palla inattiva, condanna l’Italia nel pomeriggio afoso di Valenciennes.

Escono così ai quarti di finale le azzurre, dopo una cavalcata che ha consentito alle ragazze di Milena Bertolini di conquistare l’opinione pubblica italiana. Un primo passo importante per la crescita del movimento calcistico femminile, che ha bisogno di investimenti e di attenzione per colmare il gap rispetto ad altri paesi.

Quanto alla partita, non sono mancate le chance nel primo tempo. I rimpianti riguardano soprattutto l’occasione per Bergamaschi, che da buona posizione non è riuscita a bucare il portiere avversario. Nella ripresa, invece, sono venute fuori le avversarie. Un’Olanda che ha schiacciato l’Italia nella sua metà campo, trovando il decisivo 1-2.