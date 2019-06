Morgan umiliato: “Solo 5mila euro di cachet, li darò in beneficenza”

La tempesta non accenna a finire per Morgan, il quale, dopo lo sfratto a Monza, attacca gli organizzatori del suo concerto ad Avellino: “Una scenografia offensiva e una m… di contesto. Umiliante suonare per 5 mila euro: li darò ai senzatetto”.

Il cantante è andato su tutte le furie non solo per la scenografia dell’evento, giudicata “offensiva” e “di cattivo gusto”, quanto per il cachet di soli 5 mila euro: “Con cui a stento riuscirei a pagare le spese di viaggio perché in questo momento sono sulle prime pagine di tutti i giornali e quindi il mercato ne dovrebbe tenere conto”.

Morgan si è sentito umiliato per il fatto di essere “pagato come un principiante”, ma, essendo un musicista, ha il massimo rispetto del pubblico che va a vederlo suonare. Per questo ha scritto: “Io canterò stasera in quella m… di contesto e questi soldi verranno devoluti a delle famiglie di senzatetto ma voglio avere la garanzia che questo avvenga e scusate se vi chiedo di darglieli tutti e di non mettere fuori le vostre spese. Questi 5 mila euro devo essere tutti dati ai senzatetto o all’associazione della zona”.

Pochi giorni dopo lo sfratto dalla sua casa di Monza, il cantante su Facebook ha avuto un durissimo sfogo contro gli organizzatori dell’Irpinia Street Mood, manifestazione enogastronomica che lo ha ingaggiato per il concerto che si è tenuto la sera del 28 giugno.