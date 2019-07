NBA, Irving e Durant ai Brooklyn Nets. Melli vola a New Orleans

I Brooklyn Nets hanno fatto piazza pulita. Kyrie Irving e Kevin Durant, due dei 3/4 nomi più importanti della free agency 2019, hanno infatti deciso di firmare con la franchigia della Grande Mela. Una decisione che è destinata a ridisegnare gli equilibri della Eastern Conference e dell’intera Lega.

Brooklyn is making a clean sweep tonight: Brooklyn will sign Kevin Durant, Kyrie Irving and DeAndre Jordan, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 giugno 2019



Con loro ci sarà anche il grande amico di KD de Andre Jordan, a dare solidità sotto canestro. Difficile, invece, poter vedere ormai in maglia Nets D’Angelo Russell, per il quale si profila un ritorno ai Los Angeles Lakers, con i Timberwolves come principale alternativa. Emergono anche i primi dettagli contrattuali per Durant e Irving: per entrambi un ricco quadriennale, rispettivamente da 164 e 141 milioni.

Melli raggiunge Beli e Gallo

Dal prossimo anno, poi, ci sarà posto in NBA per un altro giocatore italiano. A far compagnia a Belinelli e Gallinari, infatti, arriverà Niccolò Melli, che ha firmato un biennale con i New Orleans Pelicans, per 8 milioni complessivi nelle tasche dell’ormai ex Fenerbahce.

Probabile futuro in Florida, invece, per Jimmy Butler. Dopo sei mesi a Philadelphia, l’ex dei Bulls ha infatti reso noto ai Miami Heat di volersi legare alla franchigia allenata da coach Spoelstra.

I Bucks confermano il core

Per Milwaukee, invece, l’obiettivo principale era quello di mantenere intatta l’architettura della squadra che tanto bene ha fatto nelle ultime stagioni. Un obiettivo ottenuto, seppur a caro prezzo. A Khris Middleton andrà un quinquennale da 178 milioni di dollari, mentre Brook Lopez firmerà un quadriennale da 52 milioni.

Once free agency opens at 6 PM, All-Star Khris Middleton plans to return to the Milwaukee Bucks on a five-year, $178M contract, league sources tell ESPN. The deal is expected to include a player option on final year. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 giugno 2019

Durant ha scelto, Leonard no

Se KD ha già fatto la sua scelta, resta ancora tutto da definire il futuro dell’MVP delle ultime Finals, Kawhi Leonard. L’ala dei Raptors non ha escluso la possibilità di un rinnovo, ma la concorrenza di Lakers e Clippers sarà serrata fino all’ultimo momento per i campioni NBA in carica.