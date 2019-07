All’Idroscalo da venerdì 30° Festival dei Giovani di canottaggio

MILANO (ITALPRESS) – L’Idroscalo ritorna teatro del canottaggio italiano con la trentesima edizione del Festival dei Giovani al via venerdì 5 luglio sotto la regia tecnica congiunta del comitato regionale Lombardia della federazione italiana canottaggio con Idroscalo club. L’evento, il più grande appuntamento remiero nazionale per il remo giovanile italiano, accoglierà nella città metropolitana più di 1500 atleti, provenienti da oltre 120 società in rappresentanza di tutta la Penisola. In programma tre giornate di finali, oltre a giochi e divertimento a terra. I risultati delle singole sfide porteranno all’attribuzione di un punteggio che permetterà di incoronare la società più forte d’Italia nel settore giovanile under 14. Occhi puntati sulla Canottieri Varese, vincitrice dell’edizione 2018.

L’evento giovanile, ospitato in questi trent’anni sui migliori campi di regata italiani, raggiunge Segrate e Milano per la prima volta nella storia. A terra verrà anche installato un vero villaggio dello sport, grazie alla partnership con Kinder+Sport che attraverso il progetto “Joy of Moving” ha come obiettivo quello di diffonde e promuove la pratica sportiva come una sana abitudine quotidiana per i più giovani. Ci saranno tanti sport diversi, tra cui ping-pong, basket e calcio balilla.

(ITALPRESS).