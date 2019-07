Fabbiano vola al 3° turno di Wimbledon, Seppi eliminato

ROMA (ITALPRESS) – Una vittoria e una sconfitta per l’Italia nella terza giornata del torneo di Wimbledon. Sull’erba dell’All England Lawn Tennis Club di Londra non si ferma Thomas Fabbiano, uscito vincitore dalla seconda battaglia in cinque set. Lunedi’ aveva estromesso dal torneo il greco Tsitsipas, numero sei del ranking Atp, oggi nel match di secondo turno si e’ ripetuto con il gigante Ivo Karlovic vincendo 6-3, 6-7, 6-3, 6-7, 6-4 in tre ore e sette minuti. Venerdi’ al terzo turno il pugliese affrontera’ lo spagnolo Fernando Verdasco, contro il quale ha perso l’unico confronto diretto giocato pochi mesi fa sul cemento di Dubai.

Niente da fare, invece, per Andreas Seppi, sconfitto in cinque set dall’argentino Guido Pella col punteggio di 6-4, 4-6, 4-6, 7-5, 6-1 in tre ore e trentasette minuti. Domani tornano in campo per il secondo turno Fabio Fognini contro l’ungherese Fucsovics (1-1 nei precedenti) e Matteo Berrettini opposto al cipriota Baghdatis (nessun precedente). Negli altri match odierni hanno strappato il biglietto per il 3^ turno Djokovic e Anderson nel maschile, Pliskova, Halep e Svitolina nel femminile. Domani tornano in campo Federer, contro il britannico Clarke, e Nadal nell’attesa sfida con Kyrgios.

