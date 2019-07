Tony Colombo, amore al capolinea dopo 3 mesi dal matrimonio trash?

Aria di crisi tra Tony Colombo e Tina Rispoli a soli tre mesi dal matrimonio trash di Napoli. Secondo quanto riferisce Il Mattino l’amore tra il cantante neomelodico e la vedova del boss Gaetano Marino sarebbe al capolinea.

L’amore tra Tony Colombo e Tina Rispoli

Le nozze fastose celebrate a Napoli il 28 marzo 2019 furono etichettate come “trash”. Il traffico della città andò letteralmente in tilt per festeggiamenti davvero esagerati. Ma l’amore tra Tony Colmbo e Tina Rispoli è stato travolgente sin da subito. Anche per la promessa di matrimonio, infatti, i due si sono lasciati andare in manifestazioni che hanno fatto discutere.

I due nella mattina del 30 gennaio hanno compiuto il primo passo verso la loro vita insieme. Tony e Tina infatti, prima del nozze programmate per il 28 marzo, si sono giurati amore eterno presso la sede comunale della circoscrizione di Secondigliano.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17, Tony e Tina hanno poi festeggiato il grande evento con parenti, amici e fan presso il Golding di Sant’Antonio. Oltre 2000 le persone intervenute, tra cui numerosi personaggi dello spettacolo: Cristina Buccino, Emanuela Tittocchia e Mariano Catanzaro (che hanno ufficialmente dichiarato di essere una coppia), Gianni Sperti, Antonella Fiordelisi, Emiliana Cantone, Genny Maresca, Giacomo Urtis, Jack Vanore, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Andrea Celentano e Raffaella Giudice.

Amore al capolinea

Intanto sembra che a tre mesi dalle nozze, Tony Colombo e Tina Rispoli stiano attraversando una crisi. Lo dimostrano alcune Instagram stories pubblicate dal cantante. “Sto veramente male. Aiutatemi a fare pace, Tina è molto orgogliosa”, ha scritto. E ancora: “Volevo invecchiare con te, ma non l’hai voluto. Ora voltiamo pagina”. Pare che il motivo della lite sia la gelosia dell’uomo nei confronti della moglie.

Anche Tina ha pubblicato frasi e foto ambigue, che farebbero pensare a una crisi. I follower sono però convinti che si tratti di una trovata pubblicitaria per promuovere “A’ gelosia”, il nuovo disco del cantante.

La smentita arriva dallo stesso cantante neomelodico che annuncia: “State sereni perché è un litigio tra marito e moglie”.