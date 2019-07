Hanno preso il via i lavori per gli Oscar 2020. L’Academy ha reso pubblica la lista dei 842 nuovi membri della giuria. Tra i nomi delle personalità del mondo dello spettacolo invitate a unirsi all’associazione spiccano quelli italiani: Matteo Garrone, Carlo Verdone, Toni Servillo e Giancarlo Giannini.

Il cinema di casa nostra gioisce per l’ambito ruolo che alcuni dei nostri migliori rappresentanti hanno ottenuto. Tra i nuovi giurati, inoltre, la presenza femminile è arrivata a quota 50%, contro il 25% del 2015 e il 32% del 2019. Segno di un ulteriore passo verso l’inclusività.

Oscar 2020, da Verdone a Garrone quattro italiani in giuria

L’Academy ha fatto sapere che per la prima volta è stata raggiunta la parità di genere. Inoltre ha sottolineato che la percentuale di persone di etnia non bianca è salita al 29%, contro l’8% di soli 4 anni fa e il 16% del 2019. Da tempo, infatti, l’associazione che ogni anno vota per assegnare gli Oscar sta cercando di scrollarsi di dosso l’etichetta “oscarsowhite” a causa, fino ad ora, di una sproporzione tra membri maschili e femminili nonché di etnia tra i suoi membri.

Nel 2017 l’Academy aveva convocato la bellissima Monica Bellucci, Franco Nero e il regista Gianfranco Rosi. Da un punto di vista propriamente ‘tecnico’ avevamo: i direttori del casting Anna Maria Sambucco e Francesco Vedovati, il produttore Andrea Giannetti, i montatori Jacopo Quadri e Lucia Zucchetti, la scenografa Stefania Cella e i truccatori Alessandro Bertolazzi, Luigi Rocchetti e Vittorio Sodano.

Per gli Oscar 2018, invece, abbiamo avuto: Luca Guadagnino, Alice e Alba Rohrwacher, Marco Bellocchio, chiamato come sceneggiatore e non come regista, il compositore Carlo Siliotto e tre montatori, ovvero Valerio Bonelli, Walter Fasano e Cristiano Travaglioli. Insomma, l’Italia è sempre presente, sia come componente della giuria che come ‘artisti’ in gara. Speriamo che anche nel corso degli Oscar 2020 porteremo a casa qualche ambita statuetta.

Altri nomi in giuria

In occasione degli Oscar 2020 saranno chiamati a votare circa 9000 membri, suddivisi per 59 paesi.

Tra le star di Hollywood, i nomi nuovi vanno da Lady Gaga a Tom Holland, passando per Claire Foy, Alexander Skarsgard ed Elisabeth Moss. Tra gli altri italiani aggiunti alla lista di giurati ci sono il montatore Marco Spoletini, i supervisori degli effetti visivi Francesco Grisi (“Il primo re”), Alessandro Cioffi (“Thor: Ragnarok”) e Gaia Bussolati (“The Greatest Showman”), le produttrici Francesca Cima (“Youth” e “La grande bellezza”) e Donatella Palermo (“Fuocoammare”).