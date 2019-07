Putin in visita a Roma, incontri con il Papa, Mattarella e Conte

Visita di Stato a Roma per il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Sette ore complessive di colloqui e tre ore di slalom fra Vaticano, Quirinale, Palazzo Chigi, Farnesina e Villa Madama. L’udienza del Papa si è conclusa dopo circa un’ora. Putin si è quindi recato al Quirinale dove ha incontrato il Capo dello Stato Sergio Mattarella con il quale ha condiviso la preoccupazione per la situazione in Libia.

Putin in visita a Roma