Roma blindata per l’arrivo di Putin, incontri con Mattarella, il Papa e Berlusconi

Roma blindata oggi per l’arrivo di Vladimir Putin. Il presidente russo incontrerà Mattarella al Quirinale, il Papa in Vaticano, Conte a Palazzo Chigi, Di Maio e Salvini a Villa Madama. Previsto anche in incontro privato con Silvio Berlusconi.

Al centro del vertice col premier ci sarà il rilancio del dialogo Italia-Russia. Putin è accompagnato dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov, dal ministro dell’Industria Denis Manturov e dal ministro della Cultura Vladimir Medinsky.

Roma blindata per l’arrivo di Putin

Il presidente russo torna in Italia per la prima volta dal 2015. All’epoca l’isolamento internazionale di Mosca, dovuto alla crisi in Ucraina e all’annessione della Crimea, era cosa recente, a Palazzo Chigi c’era Matteo Renzi e Roma puntava già a giocare un ruolo di pontiere.

Oggi le sanzioni contro la Russia persistono, ma Putin sarà accolto da un governo giallo-verde, che non solo rivendica l’amicizia con il capo del Cremlino ma si offre come vera e propria sponda per Mosca in Europa e oltre Oceano.

Controlli serrati anche per la stampa. L’accesso a Palazzo Chigi dei giornalisti sarà consentito dalle ore 13.30 e non oltre le ore 15.30, per le operazioni relative ai controlli di sicurezza e il rilascio del badge, si legge nella nota di Palazzo Chigi. Dove è anche scritto che in sala stampa, dove si potrà assistere alla conferenza, “è richiesto un abbigliamento consono alla sede istituzionale”.

Conte: “Lavoriamo per il dialogo”

“Lavoriamo per coinvolgere in un dialogo costruttivo tutte le parti”, ha infatti assicurato Conte, sottolineando che “le sanzioni non sono un obiettivo in sé” ma che “per superarle servono certi passi sia dall’Ucraina che dalla Russia” sulla crisi del Donbass.

Il programma

Dopo l’atterraggio a Fiumicino previsto in tarda mattinata, la visita del presidente della Federazione Russa inizia con l’udienza in Vaticano da Papa Francesco: si tratta della terza volta per i due, che si erano incontrati per l’ultima volta ben quattro anni fa. Seguirà quindi il Quirinale.

Al termine della visita al Colle, sarà quindi la volta di Palazzo Chigi: l’incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è fissato per le 16.15. Al termine dei colloqui, alle ore 17.20 circa, è prevista una conferenza stampa congiunta nel cortile d’onore.

A seguire i due Presidenti si trasferiranno al ministero degli Affari Esteri per partecipare, alle ore 18.30, al Foro di Dialogo Italo-Russo delle società civili, organizzato dai presidenti del Foro in collaborazione con l’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). L’evento vedrà la partecipazione di alti rappresentanti, italiani e russi, del mondo delle imprese e della cultura. Alle 19.30 a Villa Madama è prevista la cena delle due delegazioni.

Incontro privato con Berlusconi

Il presidente Vladimir Putin, al termine della sua visita a Roma, avrà un incontro “puramente privato” con Silvio Berlusconi. Lo ha riferito il consigliere per gli Affari Esteri Yuri Ushakov citato da Interfax. “Putin e Berlusconi sono in contatto continuo, si parlano al telefono, spesso Berlusconi viene in Russia, una continuazione dei contatti amichevoli e non formali”, ha aggiunto Ushakov.