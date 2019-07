A Wimbledon Fabbiano si arrende a Verdasco, Djokovic vola agli ottavi

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Proprio come un anno fa, finisce al terzo turno la corsa di Thomas Fabbiano al torneo di Wimbledon. Dopo aver battuto Tsitsipas e Karlovic in cinque set, il tennista azzurro ha alzato bandiera bianca contro Fernando Verdasco non senza qualche rimpianto. Il mancino spagnolo ha vinto 6-4, 7-6 (1), 6-4, ma Fabbiano ha avuto ottime opportunità in tutti i set, in particolare nel secondo quando conduceva 4-2. Il pugliese saluta così i campi in erba di Londra, ma l’Italia domani potrà giocare altre due carte: il numero uno azzurro, Fabio Fognini, parte favorito contro l’americano Tennys Sandgren e ha buone speranze anche Matteo Berrettini, grande protagonista nella stagione su erba, opposto all’argentino Diego Schwartzman. Entrambi cercheranno un posto negli ottavi di finale, biglietto già staccato da Novak Djokovic: il serbo, numero uno al mondo, ha superato in quattro set (7-5, 6-7, 6-1, 6-4) l’ostico polacco Hubert Hurkacz. Avanzano anche Raonic, Bautista-Agut e Paire, mentre il finalista 2018 Kevin Anderson si è arreso in tre set all’argentino Pella. Nel torneo femminile conquistano gli ottavi Pliskova, Halep e Svitolina, eliminata invece Caroline Wozniacki.

(ITALPRESS).