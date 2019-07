Teunissen prima maglia gialla al Tour 2019, battuto Sagan

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Mike Teunissen ha vinto la prima tappa dell’edizione numero 106 del Tour de France, la Bruxelles-Brussel di 194.5 chilometri. Frazione inaugurale belga della Grand Boucle 2019 quasi interamente pianeggiante e adatta alle ruote veloci: in volata l’olandese della Jumbo-Visma si impone sullo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), secondo al fotofinish, terzo l’australiano Caleb Ewan (Lotto-Soudal), quarto l’azzurro Giacomo Nizzolo. Grazia al successo di tappa, Mike Teunissen indossa la prima maglia gialla di questa edizione. Tappa caratterizzata da una maxi-caduta a un chilometro e mezzo dall’arrivo con conseguenze neutralizzazione, mentre poco prima ai -16 km dall’arrivo caduta per uno dei favoriti, Jakob Fuglsang. Domani in programma la seconda frazione della corsa, si tratta di una cronometro individuale di 27.6 km ancora una volta sulle strade di Bruxelles, con partenza al Palazzo Reale e arrivo all’Atomium.

(ITALPRESS).