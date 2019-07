Morto a 20 anni Cameron Boyce, star di Disney Channel

È morto all’età di 20 anni Cameron Boyce, star di Disney Channel, conosciuto per il suo ruolo in ‘Descendants’ e per lo show televisivo ‘Jessie’. La notizia, riportata dalla Abc News, è stata confermata dalla famiglia. “Siamo molto tristi in questo momento e chiediamo la dovuta privacy per affrontare la perdita del nostro prezioso figlio e fratello”, ha detto un portavoce della famiglia.

È morto Cameron Boyce