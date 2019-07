Tour2019, alla Jumbo-Visma la cronosquadre e Teunissen resta leader

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Jumbo-Visma ha vinto la seconda tappa dell’edizione numero 106 del Tour de France, la cronometro a squadre di 26.7 chilometri per le strade di Bruxelles. Seconda frazione della Grand Boucle 2019 che propone una corsa contro il tempo per i team, ancora una volta in terra belga, dal Palazzo Reale all’Atomium della capitale belga. A trionfare è dunque la squadra della maglia gialla olandese Mike Teunissen, che riuscirà a vestirla anche nella giornata di lunedì, che ha chiuso con in tempo di 28’58” precedendo il Team Ineos (29’18”) e la Deceunnik Quick-Step (29’19”). Buon nono posto per la Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali e Sonny Colbrelli (tempo finale 29’34”): lo Squalo dello stretto riesce così a guadagnare alcuni preziosi secondi su big della classifica generale come Nairo Quintana, Jakob Fuglsang e Adam Yates, protagonisti con le loro squadre di una cronosquadre abbastanza deludente. Domani in programma la terza frazione della corsa,una tappa abbastanza movimentata ma senza grosse asperità: 215 km con partenza da Binche e arrivo a Epernay.

(ITALPRESS).