“Reportcalcio” con dati positivi, Gravina: “Noi eccellenza del paese”

ROMA (ITALPRESS) – Un impatto socio-economico sul Paese superiore ai 3 miliardi di euro, 28 milioni di tifosi e quasi 1,4 milioni di tesserati. Questi i numeri principali contenuti nella 9^ edizione del ‘ReportCalcio’, presentato nella Sala Koch del Senato. Numeri che confermano come il calcio continui a rappresentare il principale movimento sportivo italiano. Il report, sviluppato dal Centro Studi Figc in collaborazione con Arel e PwC, è stato presentato dal numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina, dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti, dal responsabile sviluppo e formazione della Figc Niccolò Donna e dal partner PwC Andrea Samaja. “Il calcio italiano è un’eccellenza del Paese: il trend è in crescita e lo dimostra anche il movimento femminile – ha dichiarato Gravina – Negli ultimi undici anni abbiamo versato 11,4 miliardi al fisco e ricevuto 749 milioni: in pratica per ogni euro investito nel calcio il governo ha ottenuto un ritorno di 15,2 euro, un dato che deve far riflettere”. “Il calcio genera il 70% delle entrate tributarie del sistema sportivo: se un’altra disciplina lo critica, dovrebbe capire che facendo il tifo per il calcio avrebbe un ritorno economico”, ha rimarcato Giorgetti.

