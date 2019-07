A2A, 1,8 miliardi di valore generato e distribuito

MILANO (ITALPRESS) – A2a ha presentato il Bilancio Integrato e il Bilancio di Sostenibilità di Milano, nel corso del workshop “Il valore industriale della sostenibilità”: 1,8 miliardi di valore generato e distribuito, l’emissione di 1,8 milioni di tonnellate di Co2 evitate, una raccolta differenziata media del 74% e il 21% in meno di infortuni sul lavoro. Applicando un modello di business sostenibile, l’azienda energetica partecipata dal Comune di Milano, nel 2018 ha generato e distribuito agli stakeholders a livello di gruppo, 1.814 milioni, il 10% in più rispetto all’anno precedente. Sono stati emessi oltre 20mila ordini per forniture e servizi, per un importo complessivo di 1.5 miliardi (il 50% in più rispetto allo scorso anno), il 91,6% del quale destinato a fornitori italiani. Il 2018 ha fatto registrare positivi progressi nella raccolta differenziata, giunta al 60% nella città di Milano e del 74% nelle altre città servite dalle società del gruppo. Nel 2030 la società punta a raggiungere il 65% di differenziata a Milano (che già oggi è leader mondiale tra le grandi città da questo punto di vista) e al 76% nei restanti comuni. L’80% della produzione d’energia elettrica di A2a proviene da fonti pulite, rinnovabile e a gas naturale, grazie alle quali nel corso dello scorso anno l’azienda ha ridotto del 10% le emissioni di Co2 rispetto al 2017. Grazie a interventi di efficienza energetica sui clienti industriali, la società ha evitato l’emissione di oltre 1,8 milioni di tonnellate di Co2 in atmosfera, con l’obiettivo di raggiungere un risparmio di 6,5 tonnellate di Co2 nel 2023.

(ITALPRESS).