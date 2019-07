Mariah Carey “Ho fatto sesso solo con 5 uomini nella mia vita”

Mariah Carey si apre senza filtri e racconta la sua vita sentimentale e sessuale. La regina della cover di agosto di “Cosmopolitan” , in una lunga intervista confessa: “Sono stata solo con cinque uomini nella mia vita… ma il pacchetto è stato molto vario…”.

Mariah Carey, 49 anni e due figli, svela senza alcun pudore dettagli della sua vita sentimentale e sessuale. “Non ho avuto tante relazioni, ma molto variegate… Comparata con la maggior parte delle mie colleghe del settore sono un po’ puritana e pudica”, ha detto la cantante di “Always Be My Baby”. La star della musica ha poi aggiunto di preferire i partner più giovani di lei.

Mariah da qualche tempo frequenta il suo ex ballerino Bryan Tanaka, 36 anni. Nell’intervista la cantante ha anche raccontato del suo matrimonio “tossico”, quello con il produttore musicale Tommy Mottola. Il matrimonio è durato dal 1993 al 1998, dopo anni di una relazione molto turbolenta. Tommy aveva 20 anni più di lei e come rivela la stessa Carey: “Aveva un grande controllo sulla mia vita. Era molto più grande di me e aveva molto potere e voleva che restassi lontana dalla maggior parte della gente, mi sembrava di essere sotto sequestro”.

Così, finita la loro storia d’amore, Mariah Carey si rimette in gioco. Un anno dopo il divorzio da Tommy Mottola, la cantante ha iniziato una relazione con Luis Miguel. Anche questa avventura era destinata a finire. Si è conclusa infatti nel 2001.

Dopo una lunga pausa, ecco che Mariah ritrova l’amore. Era il 2008 e la star della musica iniziava una relazione con il conduttore televisivo, attore e comico Nick Cannon, da cui ha avuto due gemelli. Nel 2016 si è separata dal padre dei suoi figli.

Oggi Mariah Carey sta con il suo ex ballerino Bryan Tanaka, confermando la sua preferenza per uomini molto più giovani di lei.