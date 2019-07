Regimenti “Abbandonare politiche di austerity Ue per rilancio della crescita”

“Le politiche di rigore, adottate dopo la crisi economica internazionale, hanno frenato la crescita e ostacolato la ripresa in Europa. Occorre, dunque, invertire la rotta e adottare misure espansive che diano slancio all’economia”. Così Luisa Regimenti, eurodeputata della Lega, in merito alle previsioni della Commissione Europea che taglia le stime del Pil nell’Eurozona per il 2020 a +1,4%.

“Per rispondere alle minacce rappresentate dalle continue tensioni commerciali a livello internazionale, è necessario aumentare gli investimenti e rafforzare la domanda interna, smantellando le politiche fondate sull’austerity. Dobbiamo puntare a un cambiamento – ha aggiunto – che risponda alle vere esigenze dei cittadini che, quindi, scardini quei meccanismi dell’Unione Europea volti a tutelare principalmente le banche e le grandi finanze”.

(ITALPRESS).