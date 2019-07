Forte tornado in Grecia, morti 6 turisti stranieri

Sei turisti stranieri sono morti e almeno 30 persone sono rimaste ferite nel nord della Grecia, colpito nelle ultime ore da un forte tornado. Venti, violente piogge e grandinate si sono abbattuti a Nord della penisola Calcidica, nella notte tra ieri e oggi. Lo riferisce la Bbc.

Forte tornado in Grecia, morti 6 turisti

Le sei vittime sono turisti. Una coppia ceca la cui roulotte è stata colpita dalle forti raffiche di vento, una donna romena con suo figlio, sono morti per il crollo di un tetto in una località nei pressi di Nea Propontida. Un uomo russo e un bambino di due anni hanno perso la vita per la caduta di un albero in un albergo della località balneare di Kassandra, a 70 km da Salonicco.

L’area più colpita è stata quella della Calcidica. Secondo le testimonianze raccolte dalla tv pubblica ‘Ert’, la tempesta è durata una ventina di minuti. Le autorità hanno dichiarato lo Stato d’emergenza.