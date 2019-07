Sala: “Demolizione San Siro? Se ne parlerà in consiglio”

MILANO (ITALPRESS) – “Dal punto di vista di Inter e Milan e’ ovvio: quando parlano di riqualificazione di quell’area, e’ chiaro che immaginano anche lo spazio in cui oggi c’e’ San Siro. Credo che si aprira’ un bel dibattito politico, perche’ ovviamente uno stadio come il Meazza ha un ruolo importantissimo”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Beppe Sala, a proposito del progetto di realizzazione di un nuovo stadio proposto ufficialmente ieri da Inter e Milan e la conseguente eventuale demolizione di quello attualmente presente a San Siro. “Prima di tutto va capito tecnicamente il contenuto della proposta e poi si andra’ in Consiglio comunale” ha detto il primo cittadino a margine della cerimonia per i 40 anni della morte di Giorgio Ambrosoli. “Non e’ un tema da vedere come rapporto tra le società e il sindaco e la Giunta, ma il Consiglio avrà un ruolo importante” ha spiegato. Viste le diverse proteste sorte in merito alla demolizione di San Siro, il sindaco ha spiegato di essere “tra i nostalgici. Ma ho detto che davanti alla proposta delle squadre, non posso girarmi dall’altra parte. Devo esaminare le questioni”. Sul progetto presentato dalle società, Sala ha aggiunto che “non ho avuto modo di vedere il progetto, adesso devono verificarlo gli uffici. Sono 750 pagine, quindi prima di esprimere un giudizio va esaminato bene” ha spiegato il sindaco.

(ITALPRESS).