Oggi vogliamo raccontarvi la storia di nonna Yelena Yerjova. Una vecchina russa che a 91 anni ha deciso di realizzare il sogno della sua vita: girare il mondo da sola con uno zaino in spalla e un bastone.

Nonna Yelena, la vecchina di 91 anni che gira il mondo da sola

Ha intrapreso il suo viaggio quando aveva 83 anni, investendo così i soldi della sua pensione. In questi anni ha già visitato Vietnam, Germania, Turchia, Israele, Polonia e Repubblica Ceca, Italia, Marocco e molti altri paesi.

Cosa è l’età di fronte ad un forte desiderio? Nonna Yelena non si è certo lasciata fermare dai suoi anni. Sicuramente, nonostante non sia più una ragazzina, il suo corpo la accompagna con pochi acciacchi. Così l’intraprendente donna ha deciso di vivere la sua vecchiaia in libertà, godendosi l’avventura di visitare il mondo.

Una scelta coraggiosa quella di nonna Yelena. Spesso anche da giovani si vorrebbe mollare tutto e vivere da turisti il resto della propria vita ma qualcosa ci frena. Così, andiamo avanti e il nostro desiderio si carica del peso dell’età. Con tanti anni sul groppone, il bagaglio da portare diventa decisamente più difficile.

Non la pensa così Yelena, che non si è lasciata intimidire dai suoi anni. Le basta soltanto uno zaino, o una piccola valigia, un foulard in testa e un bastone che sostenga meglio il suo cammino. Oltre a questo, la donna porta nei suoi viaggi soltanto tanta energia, curiosità e passione.

Ha lavorato per tutta la vita, mettendo da parte i suoi risparmi. Ora nonna Yelena investe la sua pensione nei viaggi. La vita da pensionata casalinga, probabilmente davanti alla tv, non faceva decisamente per lei.

La nonnina va in giro a scoprire paesaggi e culture fino ad ora sconosciute, approcciandosi con curiosità e apertura mentale ad ogni persona che incontra sul suo percorso, agli animali esotici, dai cammelli agli elefanti e a cibi sconosciuti.

La sua avventura in solitaria non è passata inosservata. Un giorno, infatti, in Vietnam, ha incontrato una signora, anche lei russa, Ekaterina Papina, che ha deciso di rendere pubblica la storia di Yelena. La nonnina, così, è diventata popolare sui social e amata da tantissime persone in tutto il mondo. Ha pure ricevuto diversi inviti a partecipare a trasmissioni televisive.

Oggi nonna Yelena ha anche un profilo Instagram che gestisce con l’aiuto dei nipoti. Qui condivide le foto delle sue avventure e riceve ogni giorno centinaia di like e commenti che la spronano a continuare. L’arzilla vecchietta ha deciso di vivere il resto della sua vita fino in fondo, diventando, chissà, un’ispirazione per altre persone.