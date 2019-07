Al via il Giffoni Film Festival, attesa per Anastasio e “Man in Black”

Al via la 49esima edizione del Giffoni Film Festival. La manifestazione animerà fino al 27 luglio Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Cresce l’attesa, nel giorno della partenza, per la masterclass di Anastasio e l’anteprima di “Men in Black: International“.

Grande ritorno con l’appuntamento “Vivo Giffoni – Street Fest” già alla prima giornata. La manifestazione, itinerante e gratuita, invade le strade della cittadina. Tante altre le iniziative previste per il Giffoni Film Festival. Tra questi, anche laboratori didattici.

“Men in Black: International”, con Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Kumail Nanjiani, sarà nelle sale italiane dal 25 luglio. L’anteprima del film è il primo degli eventi di respiro internazionale di questa edizione. Anastasio, il rapper vincitore dell’ultima edizione di X Factor, sarà protagonista di una masterclass sull’importanza del contenuto e della forma nella canzone. Tra gli altri attori ospiti in questa prima giornata ci sarà Beatrice Vendramin, protagonista di serie amatissime dagli adolescenti come “Alex&Co”, che incontrerà i ragazzi.

Partnership

Partnership fra Acqua Lete e il Giffoni Film Festival, in occasione della manifestazione. Acqua Lete accompagnerà fino al 29 luglio i giovani partecipanti e le loro famiglie in ogni momento dell’evento.

“Siamo felici di prendere parte a un progetto culturale, di respiro internazionale che vede protagonisti i giovani. Un evento dalla storia ambiziosa e affascinante come la nostra, animato da una grande passione, vero e autentico motore di ogni nostra sfida”, dichiara il presidente di Lete, Nicola Arnone.

“Siamo orgogliosi di aver stretto questa collaborazione con Acqua Lete, un’eccellenza campana, che risuona della purezza di questa nostra terra – ha dichiarato il fondatore e direttore di Giffoni Experience, Claudio Gubitosi – L’azienda sarà vicina ai nostri giovani anche grazie a incontri che ne consolidino le giuste conoscenze in termini di rispetto dell’ambiente. Giffoni è anche questo, Giffoni è anche momento di incontro con il territorio”.