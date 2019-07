Show di Julian Alaphilippe nella crono di 27,2 chilometri sul circuito di Pau. Il corridore transalpino della Deceuninck-Quickstep è sempre più leader dopo la 13esima tappa del Tour de France: anche nella corsa contro il tempo la maglia gialla non conosce rivali, a partire da Geraint Thomas che, secondo in classifica generale, anche sul traguardo di Pau deve accontentarsi della piazza d’onore. Il campione uscente del team Ineos incassa altri 14 secondi e vede ora il distacco salire a 1’26”.

Alaphilippe vince la crono e allunga in testa al Tour de France

Peggio fa il compagno di squadra Egan Bernal, a 1’36” dalla maglia gialla: il colombiano perde provvisoriamente il terzo posto a vantaggio di Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), in ritardo di 2’12” da Alaphilippe. Bernal scivola al quinto posto (+2’52”), perdono terreno anche Quintana e Adam Yates, entrambi ora a 3’55”. Per quanto riguarda gli italiani, Fabio Aru chiude 26^ a 1’49”, 57^ Vincenzo Nibali staccato di 3’09”. Il corridore sardo della UAE Emirates resta quello messo meglio in classifica generale, sebbene a 7’46” dal francese.

Domani la 14esima frazione della Grande Boucle, la Tarbes-Tourmalet Bareges: si tratta di un tappone pirenaico di 117,5 chilometri senza un attimo di sosta, con il Col du Soulor e la scalata al Tourmalet. Arrivo fissato a 2115 metri di altitudine, sarà lotta serrata tra i big.

