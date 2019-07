Conte “Nessuna ipotesi di rimpasto, soddisfatto della squadra”

“Nessuno dei ministri mi ha prospettato l’ipotesi di rimpasto”. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Quando mi verranno poste questioni sull’operato di qualche ministro – aggiunge – le prendero’ in considerazione. Sono soddisfatto della mia squadra, non mi e’ stato posto nessun problema in questa direzione”.

Sul tema dell’autonomia annuncia che “oggi nell’incontro allargato abbiamo compiuto significativi passi avanti e intravediamo la dirittura finale. La settimana prossima ci sarà qualche ulteriore passaggio, ma si sta aprendo la finestra per portare il provvedimento in Consiglio dei Ministri. Avevo preso un impegno e quando lo faccio lo porto a termine”.

