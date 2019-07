Lady Gaga e Bradley Cooper starebbero convivendo da tempo. Dalle ultime indiscrezioni su quella che sembra sempre di più una “coppia” fissa, è emerso che la Germanotta si sia trasferita a casa dell’attore.

Lady Gaga e Bradley Cooper convivono? Nuove indiscrezioni sulla “coppia”

Sono questi i nuovi sviluppi del gossip che tiene con il fiato sospeso migliaia di fan che fanno il tifo per i due protagonisti di “A Star Is Born“. A riportare la notizia è il magazine americano “In Touch” che citerebbe fonti vicine alla coppia.

L’attore avrebbe liberato rapidamente i cassetti e l’armadio occupati dall’ex compagna, la modella Irina Shayk. Lady Gaga, sempre secondo il magazine, si sarebbe trasferita proprio in casa con Cooper poco dopo l’addio con Shayk. “Non hanno perso tempo. Lady Gaga ha trasferito anche i suoi mobili” scrive InTouch, secondo il quale la coppia vive nel West Village e per il momento non sarebbe intenzionata a sposarsi. “Non vogliono troppa attenzione. Non hanno bisogno di rendere la loro relazione ufficiale” dicono fonti al magazine.

Secondo quanto riportato dal magazine i due vivrebbero non lontani dalla nuova abitazione di Irina Shayk, ex di Cooper. La conferma ufficiale della rottura è arrivata qualche giorno fa da una fonte certa all’autorevole People. Secondo quanto riferisce People, i due hanno deciso di collaborare in maniera amichevole alla custodia della figlia di due anni, Lea De Seine. Intanto sui social si manifesta il solito attivismo e gli utenti si scatenano sulla presunta relazione tra Cooper e Lady Gaga. Liaison che è poi stata smentita, ma molti fan non sembrano convinti.

Sono molti infatti a pensare che proprio il flirt con Gaga sarebbe stato alla base della fine dei quattro anni di amore tra Bradley e Irina. Peccato che questo flirt non solo non sia mai stato confermato, ma anche più volte smentito. Ma la coppia ha colpito così tanto la fantasia di chi ha visto “A Star is Born” che ormai quello della loro relazione è diventato un tormentone a prescindere dalla credibilità della storia.

La top model però sembra pronta alla vendetta e lo fa a colpi di look. Sulla rete infatti giravano foto in cui Irina indossava una borsetta a forma di libro che riproduce la copertina del famosissimo romanzo “L’idiota” di Dostoevskij. A chi è rivolto?

La modella è da sempre molto riservata e poco attiva sui social per quanto riguarda la sua vita personale. Adesso, però, sembra essere in pieno “revenge mood”. Dopo aver sbollito per qualche settimana la delusione amorosa, la Shayk è passata al contrattacco. Prima le foto sexy durante uno shooting in Islanda e adesso quella che si presenta come una rivincita vera e propria.

Una modella di fama mondiale come Irina Shayk con il look ci sa fare e lei, infatti, ha scelto questa strada per lanciare un messaggio a “qualcuno”. A spasso per New York nel weekend Irina ha optato per capi basic: minidress bianco, giacca nera e anfibi Dr. Martens. Un outfit così semplice che pare essere in netto contrasto con la clutch, vero punto focale della mise. La borsetta a forma di libro Olympia Le-Tan infatti riproduce la copertina del famosissimo romanzo “L’idiota” di Dostoevskij.