“Top Gun: Maverik” riporta Tom Cruise ad alta quota dopo 33 anni | TRAILER

Conto alla rovescia per “Top Gun: Maverik”. In arrivo al cinema nel 2020 il sequel di uno dei film più amati degli anni Ottanta. Dopo 33 anni, Tom Cruise torna a volare ad alta quota.

Nell’attesa, la 20th Century Fox Italia ha pubblicato su YouTube il trailer ufficiale in italiano di ‘Top Gun – Maverick’.

Con il mitico giubbotto in pelle e gli occhiali da sole diventati un cult, Tom Cruise torna dopo 33 anni nei panni di Pete “Maverick” Mitchell, pilota di caccia amante del pericolo e della motocicletta. Il sequel del film del 1986 di Tony Scott si intitola “Top Gun: Maverick”, diretto da Joseph Kosinski e in arrivo al cinema all’inizio dell’estate 2020. Il primo trailer della pellicola è stato presentato dallo stesso Cruise al al San Diego Comic-Con.

Maverick è diventato un istruttore di volo e ha preso sotto la sua ala protettiva il giovane aspirante top gun Bradley Bradshaw (Miles Teller), figlio del suo ex partner di volo Nick “Goose” Bradshaw (Anthony Edwards).

Il film, in sviluppo dal 2010, racconterà di una sfida generazionale tra le vecchie leve dell’aeronautica militare e i cadetti di oggi. E le sequenze di volo che si vedono nel video promettono un’esperienza da brividi al cinema.

Nel filmato – in cui ci sono anche immagini dalla prima storica pellicola, con alcuni flashback sull’indimenticabile Goose – si vede di nuovo ai comandi di un caccia Tom Cruise-Pete Mitchell, diventato – nonostante “30 anni di servizio, medaglia al valore, eppure non ti promuovono, non vai in pensione” – solamente “capitano di fregata”, gli dice un superiore. Che aggiunge: “La fine è inevitabile, Maverick, la tua razza è destinata all’estinzione”. E la replica: “Forse è così, signore – dice Maverick – ma non oggi”.

Nel cast ritroveremo Val Kilmer, sempre nei panni di Tom “Iceman” Kazansky. Tra gli altri interpreti Ed Harris, Jon Hamm, Jennifer Connelly, Glen Powell.