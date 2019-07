Lo scontro social Salvini-Boschi ha invaso il web nelle ultime ore. Tutto è partito con un post via Twitter del ministro dell’Interno Matteo Salvini al quale ha prontamente replicato l’avvocato e deputato del Partito Democratico Maria Elena Boschi.

Scontro social Salvini-Boschi, botta e risposta su Twitter

Il leader della Lega ha twittato il seguente messaggio: “Ma questi hanno ancora il coraggio di parlare?”. Ad accompagnare il post, l’immagine della prima pagina del quotidiano Libero, in cui si legge: ‘Mozione presentata da Boschi, parola d’ordine sfiduciare Salvini’.

Ma questi hanno ancora il coraggio di parlare??? 😂😘 pic.twitter.com/IPTags8KEW — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 19, 2019

Sul social network non è fatta attendere la replica di Boschi: “Caro Salvini – scrive la deputata del Pd -, ho ancora il coraggio di parlare. Con noi l’Italia cresceva, c’erano più diritti e meno odio: noi abbiamo portato risultati, non rubli. Soprattutto ho ancora la LIBERTÀ di parlare: come ministro dell’Interno viene pagato per garantirmela, non per attaccarmi. Bacioni”.

Si,caro Salvini, ho ancora il coraggio di parlare. Con noi l’Italia cresceva, c’erano più diritti e meno odio: noi abbiamo portato risultati,non rubli. Soprattutto ho ancora la LIBERTÀ di parlare: come ministro dell’interno viene pagato per garantirmela,non per attaccarmi.Bacioni pic.twitter.com/SyvXxIKDGa — maria elena boschi (@meb) July 19, 2019

Salvini ha poi ancora una volta ripreso il tweet di Maria Elena Boschi, aggiungendo un suo commento. “Con noi, l’Italia cresceva, c’erano più diritti e meno odio: noi abbiamo portato risultati, non rubli”. L’ha detto Maria Elena Boschi, attaccandomi. Già, l’Italia cresceva, col fallimento delle banche, la legge Fornero e migliaia di sbarchi al giorno… Ma per favoreeeee!”.