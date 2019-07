Zucchero Fornaciari vola in America per registrare il nuovo album

Zucchero Fornaciari vola in America per registrare il suo nuovo album. Lo ha annunciato lo stesso cantante in un post su Facebook. Nel video che accompagna il post, Zucchero dice di essere in partenza per San Francisco e Los Angeles.

Maglietta nera, cappello di paglia e gli immancabili occhiali da sole. Zucchero Fornaciari si mostra così nel video postato sul suo profilo Facebook, per annunciare l’inizio del lavoro al nuovo album. Pronto a registrare il suo nuovo lavoro, il cantante non svela ancora titolo e dettagli.

A tre anni di distanza da “Black Cat” Zucchero Fornaciari è pronto ad aprire ufficialmente il capitolo del suo nuovo album. Due anni fa, invece, la raccolta dei successi del cantante italiano Wanted – The Best collection. Diviso in tre cd e un dvd, nella versione standard, con l’aggiunta ben dieci dischi, il dvd e anche un 45 giri nell’allestimento Super Deluxe, Wanted contiene anche documenti introvabili appartenenti all’intera carriera di Zucchero.

Un’opera di grandissime proporzioni che anticipa un probabile album di cover già nei suoi prossimi progetti. Non sappiamo ancora cosa conterrà il nuovo lavoro di Zucchero, il bluesman non ha fatto trapelare ulteriori informazioni. Per rimanere aggiornati sui prossimi sviluppi, nel video e nel post su Facebook, il cantante invita a seguire il suo sito web.

Un artista intramontabile, con una carriera costellata di successi ed esibizioni che sono un vero e proprio spettacolo. Zucchero ha in programma per il 2020 una serie di concerti all’Arena di Verona e i fan sono già in fermento nell’attesa.