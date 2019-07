Allarme terrorismo al Cairo, British Airways e Lufthansa sospendono i voli

Stop precauzionale ai voli di British Airways e Lufthansa per il Cairo. La decisione arriva in seguito a un allarme, emesso dal Foreign Office, sul possibile rischio di azioni terroristiche contro il trasporto aereo verso la capitale egiziana. Entrambe le compagnie hanno annunciato la decisione con una breve nota.

Una batosta per i passeggeri di un volo British in partenza dall’aeroporto londinese di Heathrow per la capitale egiziana, ma cancellato poco prima del decollo senza possibilità di riprenotarsi sino al 27 luglio. “Noi riesaminiamo costantemente gli accorgimenti sulla sicurezza dei nostri aeroporti in giro per il mondo e abbiamo sospeso i collegamenti con il Cairo per sette giorni a scopo precauzionale, in modo da consentirci ulteriori valutazioni”, ha dichiarato un portavoce della British citato dalla Bbc e riportato da Tgcom.

La Lufthansa indica la ripresa di voli regolari per domenica prossima. Venerdì il ministero degli Esteri britannico aveva aggiornato le raccomandazioni ai turisti in viaggio per l’Egitto con un’allerta su “accresciuti rischi di terrorismo contro l’aviazione” e annunciando “misure di sicurezza addizionali per i voli in partenza dall’Egitto verso il Regno Unito”.

L’Egitto, dove il governo del presidente ed ex generale Abdel Fattah el-Sisi contrasta con il pugno di ferro il jihadismo, è stato teatro a più riprese di attentati terroristici sanguinosi. E risale al 31 ottobre 2015 la strage del volo 9268 della compagnia russa Metrojet, carico di turisti che rientravano a San Pietroburgo dalla località balneare di Sharm el-Sheikh, esploso nei cieli del Sinai.