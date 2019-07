Bianca Atzei di nuovo innamorata, la dedica social a Stefano Corti

La cantante Bianca Atzei è di nuovo innamorata. Il suo cuore è tornato a battere grazie a Stefano Corti. Per il suo compleanno, infatti, la bella ex naufraga ha pubblicato sui social una dedica d’amore.

Dopo la rottura con Max Biaggi, Bianca Atzei torna ad essere felice. Tutto merito della “Iena” Stefano Corti. La cantante, non ha mai nascosto la sua nuova storia d’amore con quella che finalmente sembra essere “la persona giusta”.

I social, infatti, sono invasi da foto che li ritraggono insieme, innamorati e felici. Così, in occasione del compleanno di Corti, la sua compagna ha voluto fargli una splendida dedica via web che ha lasciato a bocca aperta tutti i fans.

Bianca Atzei di nuovo innamorata

Dopo la fine della relazione tra la cantante e il pilota Max Biaggi, sembrava che l’amore non potesse più far parte della sua vita. Da qualche tempo, invece, sembra che Bianca Atzei e Stefano Corti facciano coppia fissa.

Il loro amore è sbocciato in maniera inaspettata, ma ha portato tanta gioia nella vita della cantante, che faticava a riprendersi dopo Biaggi. Si era parlato di qualche flirt per lei e di una possibile storia d’amore con Jonathan Kashanian, ma in realtà i due sono solo grandissimi amici. E adesso è arrivato l’amore vero.

La cantante milanese di origini sarde negli ultimi tempi ci aveva abituato a sentir parlare di lei più per il gossip che per la musica. Un vero peccato, sia perché si tratta di una bravissima artista, sia perché la sua vita sentimentale travagliata sicuramente non le ha permesso di essere felice. Per fortuna nella vita di Bianca Atzei è arrivato lui, Stefano Corti. La Iena è attore, comico e presentatore tv con un lungo passato nei villaggi turistici come animatore.

La dedica social a Stefano Corti

In occasione del compleanno di Stefano Corti, Bianca Atzei ha voluto scrivere una dedica social che ha condiviso con i fans di Instagram: “Buon compleanno Topolos“. Esordisce così la cantante nella dedica per il fidanzato. Un nomignolo simpatico e la ragazza spiega subito che si tratta di auguri di compleanno.

“Non c’è bisogno di dire niente, sai già tutto…” prosegue lei. Sicuramente lui sa già tutto, ma i followers sono curiosi e vogliono sapere di più. E infatti lei li accontenta: “Era un anno e mezzo che il mio cuore non apriva la porta. Poi sei arrivato tu e mi hai fatto il regalo più grande. Tornare ad amare. E ridere come non mai“.